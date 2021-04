Brummen vraagt Rheden om afstemming plannen energie-opwek

GEM. BRUMMEN – Het college van de gemeente Brummen gaat een zienswijze indienen op de beleidskaders voor energieopwek van buurgemeente Rheden. Burgemeester en wethouders vragen de Rhedense collega’s om bewoners van de ‘grensgebieden’ te betrekken, maar ook om afstemming van plannen van beide gemeenten.

In de gemeente Rheden wordt momenteel gewerkt aan een beleidskader Energie en Landschap en een beleidskader Samen Energie Opwekken, waarin de voorwaarden en kaders voor het opwekken van duurzame energie worden vastgesteld. Hiervoor wordt op dit moment vooral gekeken naar de plaatsing van zonnevelden en windturbines. De gemeente Rheden wil gemeentelijke kaders vaststellen, zodat bij zowel lokale ontwikkelingen als bij (boven)regionale samenwerking de lokale belangen worden geborgd.

In het conceptbeleidskader Eenrgie en Landschap wordt het speelveld vastgelegd waarbinnen ruimte is voor de opwek van duurzame energie en zijn randvoorwaarden opgenomen hoe Rheden duurzame energie een plek in het landschap wil geven. Het Soerense Broek, gelegen ten noorden van Dieren en Spankeren en tegen de gemeentegrens van Brummen, is een locatie waar relatief weinig wettelijke belemmeringen liggen. Hier is volgens het concept ruimte voor 1 of 2 grote windmolens of een grootschalig zonneveld.

Het concept beleidskader Samen Energie Opwekken gaat in op de manier hoe Rheden initiatieven binnen de gemeente wil laten verlopen. Het geeft handvatten en een toetsingskader voor zowel proces- als financiële participatie. Het beleidskader geeft initiatiefnemers inzicht in wat er van hen wordt verwacht.

De gemeente Brummen heeft besloten een zienswijze in te dienen op beide conceptbeleidskaders, omdat de plannen van de gemeente Rheden gevolgen kunnen hebben voor de leefomgeving van inwoners van Brummen. Het college wil de Rhedense collega’s vragen bewoners van het gebied aangrenzend aan het Soerense Broek actief te betrekken in het verder onderzoeken en uitwerken van de mogelijkheden op het gebied van wind- en zonne-energie.

Daarnaast is dit gebied aan de Brummense kant ook een locatie waar mogelijkheden liggen voor energie-opwek. Daarom vraagt het Brummens college aan de gemeente Rheden op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau de plannen met elkaar af te stemmen.