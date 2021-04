GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen sluit zich aan bij Raden in Verzet. Dit is een initiatief van de gemeenteraad van Zoetermeer, die alle raden in Nederland oproept om samen bij het Rijk aandacht te vragen tegen de tekorten in gemeentelijke budgetten. Dit besloot de raad in de vergadering van donderdag 15 april.

De gemeente Brummen krijgt dit jaar de begroting niet rond en staat daarom onder preventief toezicht van de provincie. Dit komt deels doordat de inkomsten vanuit het Rijk steeds verder teruglopen, terwijl de gemeente steeds meer taken op haar bordje krijgt. Bijna alle gemeenten in Nederland kampen op dit moment met financiële tekorten en krappe begrotingen en trekken steeds vaker aan de bel bij het Rijk.

De gemeenteraad van Brummen heeft besloten zich aan te sluiten bij het initiatief van de gemeenteraad van Zoetermeer, om samen een landelijk protest te laten klinken tegen de beperkte rijksmiddelen.