Brummen krijgt budget voor energie besparen in woning

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen gaat inwoners helpen bij het besparen van energie in hun huis. Het gaat om kleinschalige maatregelen bij koop- en huurwoningen.

Met de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is deze maand 180.000 euro toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Naar verwachting kunnen inwoners vanaf najaar 2021 gebruik maken van de verschillende acties. Deze regeling moet een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO₂-uitstoot en de verlaging van woonlasten voor inwoners. De aanvraag is opgesteld in samenwerking met energiecoöperatie BrummenEnergie, woningcorporatie Veluwonen en het Regionaal Energieloket.

Wethouder Pouwel Inberg is erg blij met het beschikbare geld: “Op deze manier stimuleren we onze inwoners om hun huis te verduurzamen door kleinere, maar ook door grotere energiemaatregelen.” Marco de Wilde, directeur van Veluwonen, voegt toe: “Het is mooi dat zowel huurders als woningeigenaren geholpen worden om energiemaatregelen te nemen. Het sluit prachtig aan bij onze zonnepanelen-actie.” Ook Jan Emmerzaal, voorzitter van BrummenEnergie, is verheugd met de toekenning van 180.000 euro: “Energie besparen levert altijd wat op. Want de energie die je niet gebruikt, is de schoonste die er is.”

Het geld wordt besteed aan bespaarbonnen voor bijvoorbeeld tochtstrips, radiatorfolie of LED lampen. Maar ook is er geld voor de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, de inzet van energieconciërges en wijkgericht advies. De energieconciërges geven voorlichting aan huurders, maar kunnen ook meteen deze energiebesparende maatregelen in huis voor inwoners uitvoeren. Er komen ook webinars waar informatie wordt verstrekt over bijvoorbeeld isolatie, ventilatie en warmtepompen. Over de uitvoering van deze acties worden inwoners later nader geïnformeerd.