Brummen aan de slag met preventieve bestrijding eikenprocessierups

GEM. BRUMMEN – Om dit jaar grote overlast van de eikenprocessierups te voorkomen, heeft de gemeente Brummen besloten de rups ook preventief aan te pakken. Een deel van de gemeentelijke eiken wordt daarom, net als vorig jaar, bespoten met microscopisch kleine aaltjes. De preventieve aanpak, waar vorig jaar mee is gestart, lijkt te werken. De gemeente Brummen meldt dat er vorig jaar veel minder klachten en meldingen zijn binnengekomen dan in 2019.

Afgelopen weken zijn de eerste waarnemingen geweest van eikenprocessierupsen die uit hun ei kwamen. Jonge rupsen vervellen vijf keer voor ze volgroeid zijn en ze zich verpoppen tot een vlinder. In de eerste twee stadia hebben ze echter nog niet hun overlast gevende brandharen. De bespuiting met de aaltjes vindt daarom plaats als de rupsen nog maar net uit hun ei zijn en nog geen brandharen hebben. De aaltjes dringen de rupsen binnen, waardoor deze dood gaan.

De aaltjes die de rupsen bestrijden worden in de kroon van de eikenbomen gespoten. Omdat de aaltjes niet tegen zonlicht kunnen, vindt de bestrijding ’s nachts plaats. De bestrijding is niet effectief als het hard waait of als het regent. De aaltjes komen dan niet bij de rups. Het is dus zaak actie te ondernemen op het juiste moment en dat kan op het laatste moment worden besloten als de weersomstandigheden goed zijn.

Er is zorgvuldig gekeken waar de gemeente wel aaltjes in kan zetten en waar niet. Ook rupsen van andere vlinders worden door de aaltjes opgegeten. Het is niet toegestaan beschermde vlindersoorten aan te tasten en daarom is samen met de Vlinderstichting gekeken waarwel en waar niet mag worden gespoten. De Vlinderstichting aangegeven dat in grote delen van Brummen, Eerbeek en het buitengebied beschermde vlinders voorkomen. Hier wordt de overlast van de eikenprocessierups beperkt tot het wegzuigen van nesten.