Brand bij tennisclub mogelijk aangestoken

RHEDEN – Dinsdagmiddag 6 april heeft een fikse brand veel schade aangericht in een schuurtje van de Rhedense Tennisclub de Laak aan de IJsselsingel in Rheden. De politie houdt rekening met brandstichting en is op zoek naar getuigen.

Even na 14.20 uur kwam de brandmelding binnen, waarna de brandweer snel uitrukte. Het houten schuurtje, dat voor een deel in brand stond, werd snel geblust. Omdat er mogelijk asbest in het hokje zat is de omgeving om het hokje afgezet en wordt daar onderzoek naar gedaan.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan van de brand is vooralsnog onbekend. Er wordt rekening gehouden met brandstichting, de politie heeft meerdere personen gevraagd of zij iets gezien hebben rond het uitbreken van de brand. Ook wordt gezocht naar drie jongeren die in de buurt waren. Een getuige zag drie jongeren wegrennen, zij waren donker gekleed en droegen een capuchon. Mensen die iets hebben gezien of die een beveiligingscamera in de buurt hebben hangen, worden verzocht contact op te nemen met de politie via tel. 0900 8844.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink