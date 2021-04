Boodschappenactie Klarenbeek succes

KLARENBEEK – De Rooms Katholieke Caritas en de Protestantse Diaconie zijn verheugd over de saamhorigheid van de Klarenbekers bij de Plus Boodschappenpakkettenactie. De organisaties hebben gezamenlijk besloten pakketten te sparen en hier is op grote schaal gehoor aan gegeven. Er werden met zegels maar liefst 108 pakketten bij elkaar gespaard. Deze zijn bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken, zorgen over ziekte of onzekerheid over het werk hebben. Zo waren er veel aanleidingen om bij mensen aan te bellen en een pakket af te geven. Bij het bezorgen kregen de vrijwilligers positieve reacties.