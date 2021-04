Binnenstad van Doesburg wandelgebied

DOESBURG – De seizoensafsluiting van het kernwinkelgebied voor auto’s en fietsers gaat op dinsdag 27 april in. Dit houdt in dat bezoekers in de Ooipoort-, Meipoort- en Kerkstraat tussen 11.00 en 18.00 uur alleen te voet of per scootmobiel in mogen. Deze afsluiting is onderdeel van de Vitale Binnenstad en duurt tot en met 30 september. Hoewel het nu vanzelfsprekend nog rustig is vanwege corona is deze maatregel bedoeld voor een betere leefbaarheid en veiligheid in het kernwinkelgebied. Vooral ook voor straks als er weer wat meer mogelijk is, meldt de gemeente Doesburg.