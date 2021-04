Bijzondere viering in de Kruiskerk

EERBEEK – Zondag 2 mei om 10.00 uur vindt er een ‘anders dan anders’ viering plaats in de Kruiskerk in Eerbeek. Centraal staan in deze dienst het bijbelverhaal van de vermenigvuldiging van brood en vis en de inscriptie ‘Bid en Begin’ op de grafsteen van het graf van een overleden abt van de St. Willibrordsabdij in Doetinchem. Ds. Ronald Heins gaat voor in deze dienst en met het toneelstuk ‘Brood en Vis’ (regie Peter Wilbrink), de band Good Company en zangeres Esther Bons zal het verband tussen het bijbelverhaal en de inscriptie zeker duidelijk worden. De viering is te volgen op www.kerkdienstgemist.nl.