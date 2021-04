VELP – Bibliotheek Velp gaat verhuizen en dat betekent dat klanten hier van 21 april tot en met 9 mei niet terecht kunnen. De bibliotheek verhuist terug van de Gruttostraat naar Den Heuvel. Het is de bedoeling de bibliotheek per maandag 10 mei weer open gaat.

De bibliotheek raadt leden aan om voor de sluiting nog een flinke stapel boeken te lenen. Dat kan via de afhaalbieb: www.bibliotheekveluwezoom.nl/afhaalbieb.

In het nieuwe pand aan Den Heuvel wordt nu nog volop verbouwd. Naast de Bibliotheek Velp nemen Vluchtelingenwerk, het ROC en – waarschijnlijk – een kunstenaarscollectief hun intrek in de nieuwe locatie.

Op de facebookpagina ‘terugnaardenheuvel’ is de verbouwing te volgen. Daarnaast in informatie beschikbaar op www.bibliotheekveluwezoom.nl.