Bewoners Rhederhof breien sjaals voor schoolkinderen

DIEREN – De afgelopen tijd was erg stil en eenzaam voor de bewoners van woonzorgcentrum Rhederhof in Rheden. Heel wat dames hebben zich vermaakt met het breien van sjaals voor een goed doel. Zij lazen dat de kinderen op school nu vaak op de tocht zitten, doordat de ramen in verband met corona open moeten. Zij besloten dan ook de kinderen van basisschool De Rheder Enk in Rheden te verrassen met lekker warme sjaals. Op donderdag 18 maart werden de sjaals overhandigd aan de kinderen. De delegatie van Rhederhof werd enthousiast ontvangen en als dank overladen met paaseitjes en knutsels.

,