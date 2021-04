Beekbergen eert oorlogsslachtoffers met vlaggen

BEEKBERGEN – Beekbergen pakt de herdenking op 4 en 5 mei dit jaar anders aan. Nu de gebruikelijke activiteiten wederom niet door kunnen gaan, worden in het dorp vlaggen opgehangen waarop 25 personen worden geëerd die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Het idee kom van Ine Pennink, van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen. Ze vond het maar niets dat er ook dit jaar niets georganiseerd kan worden. Tijdens een bezoek aan Normandië, waar slachtoffers worden geëerd met vlaggen, kwam ze op het idee iets soortgelijks te organiseren in Beekbergen.

Vanaf 17 april, de dag dat Beekbergen werd bevrijd, tot zaterdag 8 mei worden met 25 vlaggen personen geëerd die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Dat zijn verzetsmensen die zijn geëxecuteerd, een Joodse burger die is afgevoerd, slachtoffers van de tragische beschieting op evacués uit Arnhem bij de Smittenberg, vliegtuigen die in de buurt van Beekbergen zijn neergestort en niet te vergeten Anne Frank, die in 1941 een paar weken in Beekbergen logeerde. Dorpsbewoners, verzetsmensen, bevrijders, evacués, ieder met een eigen verhaal en ieder herdacht met een eigen vlag.

De vlaggen zijn vanaf 17 april te vinden aan de lantaarnpalen in de Dorpsstraat, vanaf restaurant de Smittenberg tot voorbij de Loenenseweg. Bij elke vlag hoort een QR-code, die doorverwijst naar het verhaal achter deze persoon op de website van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen. De stichting staat overigens altijd open voor aanvullingen op de verhalen en wie iets te vertellen heeft, kan dit altijd doen via info@4en5meibeekbergen.nl.