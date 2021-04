Basisschool de Vlinder adopteert gemeentegrond

DIEREN – Basisschool de Vlinder in Dieren heeft een stuk braakliggend gemeentegrond geadopteerd van de gemeente Rheden. De school wil de grond omtoveren tot ontwikkeltuin. Wethouder Marc Budel ging op donderdag 8 april bij de school langs om het stuk grond samen met de leerlingen in gebruik te nemen. De eerste planten werden gepoot en er werd een bijenmengsel gezaaid.

“In de ontwikkeltuin vinden de kinderen een moestuin, waar ze leren over hoe groenten groeien én de verantwoordelijkheid nemen voor het verzorgen van hun eigen deel van de moestuin. Maar de tuin is meer dan dat. Als de fruitbomen straks vruchten geven, kunnen de kinderen genieten van een gezonde traktatie van hun eigen bomen.Ook is er ruimte in de ontwikkeltuin om zélf te ontwikkelen. Om je even terug te trekken van het speelse schoolplein. Om tot jezelf te komen, te tekenen, te schaken of te lezen. Alles in de leerzame, rustige omgeving van de natuur”, aldus Dieuwke de Witt, directeur van Basisschool de Vlinder.

De gemeente Rheden stimuleert inwoners, verenigingen en instellingen om te helpen bij het onderhoud van de openbare ruimte. Dat kan onder andere door het adopteren en onderhouden van openbaar groen.Inwoners, verenigingen of instellingen die een stuk grond willen adopteren kunnen contact opnemen met de gemeente. “Adoptie van openbaar groen is een bijzondere vorm van samenwerking tussen inwoners, organisaties en de gemeente. Het verhoogt de kwaliteit van de buitenruimte. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van de buurt bij groen en draagt het bij aan de saamhorigheid in de wijk. Heeft u ideeën om zelf een stukje openbaar groen (beter) te onderhouden? Daag ons uit!”, aldus Wethouder Marc Budel.

Foto: Christa Heine Fotografie