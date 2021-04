Anne Bruger uit Rheden ontvangt Koninklijke onderscheiding

RHEDEN – Burgemeester Carol van Eert reikte op donderdag 1 april een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Anne Bruger uit Rheden. Hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd in verband met de coronamaatregelen uitgereikt bij de heer Bruger thuis.

Anne Bruger is een duizendpoot: de aanvraag is dan ook met groot enthousiasme verwelkomd door een groot aantal verenigingen en stichtingen in het dorp Rheden. Al ruim 40 jaar zet decorandus zich hier in voor diverse verenigingen en stichtingen. De heer Bruger wordt door hen omschreven als een man met het hart op de juiste plaats, die oog heeft voor de mens in alle facetten en die goed kan omgaan met regels en afspraken. Hij doet wat hij zegt en durft alles te zeggen, tegen iedereen. Anne Bruger is een prettig mens om mee te praten en heeft belangstelling voor alles wat er leeft in het dorp Rheden. Met bovendien een groot hart voor vrijwilligers.

Sinds 1972 bekleed hij diverse functies bij het Rhedens Fanfare Corps, vanaf 1985 is hij actief bij Carnavalsvereniging de Heiknüüters. Sinds 2015 is hij voorzitter bij COSBO en kerngroepbestuurslid bij het Netwerk Informele Ondersteuning. Ook is hij vanaf 2016 bestuurslid bij Het Rhedens Maal en sinds 2017 penningmeester en secretaris bij Ondernemersvereniging Rheden De Steeg. Daarnaast is hij ook al 30 jaar lid van de vrijwillige brandweer.