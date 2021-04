Anjerconcert opnieuw uitgesteld

DOESBURG – In april 2020 stond, in het kader van 75 jaar vrijheid, het Anjerconcert op het programma. De Fanfare Bereden Wapens zou dan het concert Tour of Freedom ten gehore brengen in Sporthal de Beumerskamp in Doesburg. Door corona werd het concert verplaatst naar 17 april dit jaar, maar ook nu kan het concert niet plaatsvinden in verband met de geldende maatregelen. In overleg met het uitvoerende Muziekkorps is er een nieuwe datum gepland. Het concert wordt nu gehouden op vrijdag 8 oktober gehouden. Kaarten die al in bezit zijn blijven geldig.