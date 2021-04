Alternatieve wandelvierdaagse Dieren van start

DIEREN – De alternatieve avondvierdaagse van Dieren gaat dit weekend van start. Van 1 mei tot en met 30 juni kunnen deelnemers aan de hand van routebeschrijvingen vier wandelingen maken van 5, 7,5, 10, 12,5 of 15 kilometer. Het moment van lopen is, binnen deze twee maanden, vrij.

Aanmelden hiervoor kan via avondvierdaagse.dieren@gmail.com onder opgave van de NAW-gegevens en de afstand die men wil lopen. Ook dient te worden aangegeven of deelnemers een medaille willen en voor de hoeveelste keer zij meelopen. De kosten bedragen 2,50 zonder medaille en 5 euro met medaille. Hiervoor ontvangt men vier routes. Hoe het uitreiken van de medailles te zijner tijd verloopt, wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

De organisatie vraagt nadrukkelijk of ouders en begeleiders die met hun kinderen meelopen zich wel als deelnemer aanmelden. Dit is nodig om de kosten te dekken, de vrijwilligers van de Stichting Avondvierdaagse Dieren krijgen namelijk geen subsidie.

De routes zijn de afgelopen tijd eerst globaal uitgezocht op de beschikbare kaarten. Hierna hebben medewerkers de uitgezochte routes beschreven. Daarna zijn de routes nagelopen om te kijken of ze duidelijk zijn en geen fouten bevatten. Het zijn mooie routes geworden, waar, met name op de langere routes, veel onbekende paden zijn opgenomen. De routes hebben als beginpunt het Ericaplein, ter hoogte van De Oase, waar de wandelaars ook weer terugkomen. De routes zijn uitgeschreven, maar worden ook in gpx-formaat omgezet, zodat ze in te laden zijn in bijvoorbeeld telefoon of andere apps.

Om de drukte op de bekende plekken in het bosgebied te voorkomen, gaan de routes verder of anders. Globaal is er een route die naar het gebied gaat boven de Carolinahoeve in De Steeg en het Sprengengebied in Laag Soeren. Een andere gaat bijvoorbeeld langs het onderduikmonument in de bossen van De Steeg en een andere de Havikerwaard in. Een van de routes gaat onder andere naar Leuvenheim en het bosgebied achter Spankeren. Met uitzondering van Spankeren gaan alle kleine afstanden van 5 en 7,5 km het bos in. Voor de 5 en 7,5 kilometer is dit praktisch een stratenparcour. Als alternatief kan men kiezen om te starten bij de kerk van Spankeren en te kiezen voor de 10 of 12,5 kilometer. De tocht is dan nog steeds 5 tot 7,5 ki8lometer lang, maar voert door het bosgebied achter Spankeren tot Leuvenheim. Op de terugweg komt men ook weer langs de kerk