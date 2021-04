Afscheid van boerderij Boland

DOESBURG – Eeuwig zonde, noemt Hans Wipfler de sloop van boerderij Boland aan de Breedestraat 111 in Doesburg. Het oude boerderijtje dat hier stond is door nieuwe eigenaars gesloopt en dat gaat Wipfler aan het hart. Hij vindt het jammer dat de oude boerderij het veld heeft moeten ruimen voor nieuwe plannen. “Het is zonde dat de boerderij is gesloopt”, zegt Wipfler. “En ook onnodig. Er is voldoende ruimte op het perceel om een grotere woning ernaast te plaatsen.”

Als liefhebber heeft hij de geschiedenis van de oude boerderijen van Beinum gedocumenteerd. Boerderij Boland stamt uit 1863. “Het was een mooie, karakteristieke boerderij.” Wipfler stelde eerder een expositie samen met materiaal en informatie over de boerderijen op de Beinum. Hij verzamelde foto’s, krantenknipsels en persoonlijke verhalen en in de collectie komt ook boerderij Boland aan bod. De expositie is nog te zien bij Huisartsenpraktijk Beinum.

Foto: Frans Schildeman