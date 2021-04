KLARENBEEK – In Klarenbeek zijn recent twee AED’s vervangen. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Klarenbeeks Belang heeft er een groot aantal hangen in Klarenbeek. Vele inwoners weten deze, door een reanimatiecursus, te bedienen indien dit nodig is. Klarenbeeks Belang controleert of de AED’s en kasten werkend blijven.

AED’s in Klarenbeek zijn te vinden aan de werkplaats Rutenfrans V.O.F., Klarenbeekseweg 84, De Woudhof, Woudweg 57, Plus Imanse, Hoofdweg 86, Het MFC gebouw biljart, Bosweg 12, Familie Denekamp, Kleinedijk 20, Links aan de schuur bij De Elizabeth Hoeve 30, Jan Cuperus, Hoofdweg 23, BBA Pompen en Buizen, Zutphensestraat 242 en aan de poort bij Oudhuizerstraat 29.

