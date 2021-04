Actie Vakantietas bezorgt kinderen een leuke, gevulde zomervakantie

RHEDEN / ROZENDAAL – Om alle kinderen een mooie zomervakantie te kunnen bezorgen, start het Diakonaal Netwerk Armoedebestrijding (Diana) met de actie Vakantietas. Hierbij worden tassen samengesteld met producten en bonnen voor basisschoolkinderen uit bijstandsgezinnen, waar geen geld is om in de vakantie leuke dingen te gaan doen.

Na de actie Kersttas, waarbij rond de feestdagen tassen met levensmiddelen worden uitgereikt, is er nu de actie Vakantietas. Voor bijna 800 kinderen uit de gemeente Rheden en Rozendaal is een leuke zomer niet vanzelfsprekend. Terwijl vriendjes en vriendinnetjes vaak wel op vakantie gaan of leuke dingen ondernemen, is daar bij hen thuis geen sprake van, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Daar willen de elf kerken binnen de gemeente Rheden en Rozendaal, die zich hebben verenigd in Diana, iets aan doen. Het diaconaal netwerk gaat deze zomer vakantietassen uitdelen aan basisschoolkinderen uit bijstandsgezinnen. Deze actie zou in de zomervakantie van vorig jaar al worden gehouden, maar kon toen niet doorgaan.

Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie worden de kleurrijke rugzakjes uitgereikt. Hierin kunnen allerlei leuke dingen worden gestopt. Denk bijvoorbeeld aan gratis toegangskaartjes voor dierentuin en zwembad, een tegoedbon voor een boek, gratis speelgoed, wat snoepgoed en wat drinken. Sommige kinderen hebben begeleiding nodig bij een dagje uit, maar ook daar is aan gedacht. Per gezin kan 1 begeleider gratis mee naar dierentuin en zwembad.

Natuurlijk zit er een prijskaartje aan zo’n Vakantietas, ongeveer 55 euro per tas. Binnen de kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal wordt één of meerdere keren gecollecteerd voor de Vakantietas. Daarnaast kunnen mensen een tas ‘sponsoren’. Ook is een aantal fondsen aangeschreven.

Om 800 tassen te vullen is natuurlijk behoorlijk wat geld nodig. Iedereen die een tas wil sponsoren of een bijdrage wil leveren, kan voor informatie contact opnemen met Jan Broekhuisen via vakantietasrhedenrozendaal@gmail.com of tel. 06-22788703.

Ouders van basisschoolkinderen in bijstandsgezinnen binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal krijgen in april bij hun maandspecificatie een aanmeldbrief toegestuurd. Alleen via deze aanmeldbrief kunnen zij hun kind(eren) aanmelden en aangeven of er één begeleider per gezin meegaat naar dierentuin of zwembad.