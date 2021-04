Aanrijding op Beekbergerweg bij Loenense waterval

BEEKBERGEN – Op de Beekbergerweg nabij de Loenense waterval heeft zaterdagmorgen 24 april een flinke aanrijding plaatsgevonden. Even voor 11.45 uur gebeurde het ongeval waarna de brandweer, traumahelikopter en twee ambulances werden opgeroepen. Een auto wilde afslaan naar de Loenense waterval, maar zag daarbij een tegemoetkomende auto over het hoofd.De twee wagens klapte op elkaar waarna ze tot stilstand kwamen. Brokstukken van de auto’s lagen over de weg bezaaid. Meerdere personen zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink