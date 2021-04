Aandacht voor Moluks leed

DOESBURG – Burgemeesters van gemeenten met Molukse wijken hebben per brief een oproep gedaan aan de regering om het leed te erkennen dat de Molukkers is aangedaan na aankomst in Nederland 70 jaar geleden. De gemeenteraad van Doesburg heeft het college opgeroepen deze brief mede te ondertekenen. Vanuit het college was hiertoe nog geen initiatief genomen en daarom hebben de zes raadspartijen gezamenlijk een motie hiertoe ingediend. “Erkenning van het leed is een eerste stap. Het leeft onder de Molukse inwoners van Doesburg en roept veel emotie op. Daarom vragen wij het college deze situatie de gepaste aandacht te schenken en de brief mede te ondertekenen.” De motie werd unaniem aangenomen.