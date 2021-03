Zonnepark Elzenbos in april in bedrijf

BRUMMEN – Zonnepark Elzenbos in Brummen is naar verwachting volgende maand in bedrijf. De installatie van de 6.240 zonnepanelen is eind maart gereed, waarna het park in april aangesloten kan worden op het net.

Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit zonnepark in de oksel van de Elzenbosweg en de N348. Het zonnepark levert straks genoeg stroom om 750 huishoudens van stroom te voorzien. Klanten van BrummenEnergie kunnen dan 100 procent duurzame stroom afnemen uit hun eigen ‘achtertuin’. De kosten voor de aansluiting op het net zitten verwerkt in de businesscase en worden dus niet doorberekend aan de belastingbetaler of aan klanten die stroom afnemen van BrummenEnergie.

De gemeenteraad van Brummen gaf twee jaar geleden haar principeakkoord op het plan voor het zonnepark in de Elzenbos. BrummenEnergie heeft toen direct bij alle omwonenden huis-aan-huis een brief bezorgd met uitleg over het plan en een uitnodiging voor een bijeenkomst. Er volgden daarna meerdere brieven en bijeenkomsten. De omwonenden zijn meegenomen in alle stappen van het project en samen met hen is gekeken naar de opstelling van de panelen en de beplanting rondom het zonnepark. De komende maanden wordt die beplanting aangelegd. Het hek rondom het zonnepark is noodzakelijk vanwege veiligheidseisen en het voorkomen van diefstal en vandalisme.

De gemeente Brummen is eigenaar van dit stuk grond dat braak lag en bestemming bouwgrond heeft. Die bestemming blijft gehandhaafd. De gemeente heeft de grond voor 25 jaar verpacht aan BrummenEnergie om er dit zonnepark te realiseren. Na die periode blijft woningbouw op deze plek mogelijk.

De opbrengsten van Zonnepark Eerbeek gaan niet aandeelhouders of eigenaren, maar naar de cooperatie BrummenEnergie. De leden beslissen vervolgens wat er met die opbrengst gebeurt. Bijvoorbeeld of het geïnvesteerd wordt in een nieuw zonnedak of zonnepark, in een verkenning voor opslag van energie of in een project om huiseigenaren te helpen met energiebesparing. Zo profiteert de Brummense gemeenschap van de opbrengsten van dit zonnepark. Dat is de coöperatieve aanpak van BrummenEnergie: zelf energie opwekken en zorgen dat de opbrengsten in onze eigen gemeenschap blijven.