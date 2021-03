Zonnebloem: pas op voor oplichters

REGIO – In de provincie Gelderland gaan de laatste dagen onbekenden langs de deur die zich uitgeven voor vrijwilligers van de Zonnebloem. Ze komen met twee of meer personen. Terwijl de ene persoon het gesprek gaande houdt, gaat de ander op zoek naar waardevolle spullen. Als niet de bekende Zonnebloem-vrijwilliger langskomt bij een bezoekgast, bellen vrijwilligers altijd eerst op om een afspraak te maken. De Zonnebloem benadrukt: “Laat dus nimmer vreemden binnen die zich uitgeven voor Zonnebloem-vrijwilliger! Er lopen op dit moment geen wervingsacties in Gelderland. Mochten zich toch vreemden bij u aan deur melden, bel dan de politie op tel. 0900-8844 en geef het signalement van de personen door zodat dit een halt kan worden toegeroepen.”