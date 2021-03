Woning beschoten in Dieren

DIEREN – De politie in Dieren is zondagmiddag 14 maart gealarmeerd voor een schietpartij bij een woning aan de Vingerhoed in Dieren. De melding kwam even voor 15.30 uur bij de politie binnen, waarna de politie met meerdere voertuigen ter plaatse kwam. Er is in de omgeving van de woning gezocht naar de dader, hiervoor werd ook via BurgerNet een melding gedaan.

Maandag meldde de politie dat de dader daadwerkelijk een woning heeft beschoten. Het zou volgens een woordvoerder gaan om een incident in de relationele sfeer. Die dag is de verdachte nog niet aangehouden, ondanks de BurgerNet-actie. Ook is het vuurwapen nog niet aangetroffen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink