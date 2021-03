Winkel Kunstlab open

DOESBURG – De winkel van het Kunstlab in Doesburg is nu geopend. Bezoekers kunnen een afspraak maken via tel. 0638449926 en, in overleg, de duur van hun bezoek afspreken. Voor een leuke paastafel zijn er keramieken kipjes, voor het diner handgemaakte ovenvaste schalen, voor de laatste koude dagen warme gevilte shawls en hoedjes. Daarnaast zijn er natuurlijk boodschappentassen van banners, kunstkaarten en ga zo maar door. Wie liever thuisblijft, kan een bestelling plaatsen via www.kunstlabdoesburg.nl/webwinkel. In Doesburg worden bestellingen, in overleg, thuisbezorgd. Daarbuiten wordt het pakketje per post verzonden.