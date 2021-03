Wilhelminabank in Velp nu officieel gemeentelijk monument

VELP – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden heeft de Wilhelminabank in Velp op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De bank ligt aan de kruising van de Hogeweg met de Van Galenlaan en de Evertsenlaan in de Zeeheldenbuurt.

Aanleiding voor dit besluit waren de verzoeken van de Stichting Velp voor Oranje, de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en de Stichting Behoud Karakter Velp in verband met het aanstaande honderdjarig bestaan op 4 september 2023. De bank is destijds geplaatst op initiatief van de Stichting Velp voor Oranje ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. Het ontwerp is van de bekende Velpse architect J.G.A. Heineman (1889-1959).

Om de bank op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, moest er een zogeheten redengevende beschrijving worden opgesteld, waarin de geschiedenis en de waarden van de bank worden beschreven. Het oprichten van een stenen bank als dank voor bewezen diensten door één of meer personen of de herinnering aan momenten of personen die van groot belang werden geacht, is een typisch Nederlandse gewoonte tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw.

De Wilhelminabank maakt deel uit van een uniek trio herinneringsbanken in Rheden en Rozendaal. Daarvan zijn er meerdere bewaard gebleven in Nederland, maar die zijn veelal rechthoekig. Deze Wilhelminabank is één van de weinige (half)ronde herinneringsbanken. Vooral in Gelderland is een kleine concentratie halfronde banken. Voorbeelden zijn, naast de Wilhelminabank, de Posbank in de Steeg (1921), de Geërfdenbank in Rozendaal (1924) en de Tellegenbank in park Sonsbeek in Arnhem (1928).

Foto: De onthulling van de Wilhelminabank in 1923