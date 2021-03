Wielerseizoen 2021 Veluwerijders geopend

DIEREN – Ondanks alle beperkende maatregelen die de overheid vanwege Covid heeft ingesteld is het de Toerfietsclub Veluwerijders toch gelukt om het wielerseizoen op ludieke wijze te openen.

Het eerste weekend van maart is traditiegetrouw de opening van het wielerseizoen voor de Toerfietsclub Veluwerijders. Werd voorheen in groepen de openingsrit gefietst, dit keer gebeurde dit in overeenstemming met de getroffen Covid maatregelen. Volgens afspraak kon men alleen of met twee personen deelnemen. Om drukte bij het startpunt te vermijden was men vrij om tussen 9.00 en 10.30 uur te starten. In de nieuwsbrief die de leden eerder ontvingen werd benadrukt drukte te vermijden en zowel onderling als met medeweggebruikers de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Dit blijkt erg goed gelukt te zijn.

De uitgezette openingstocht met de start in Dieren kende enkele pittige klimmetjes, die over de flanken van de Veluwe leiden. De tocht eindigde bij Café-Restaurant de Harmonie in Laag-Soeren waar de fietsers getrakteerd werden op heerlijke Coffee to Go met lekkere koek. Alhoewel meerdere duo’s elkaar hier in kort bestek ontmoetten werd trouw de 1,5 meter afstand gehouden. Op afstand werden ervaringen uitgewisseld. De club hoopt dat er op korte termijn versoepelingen plaatsvinden zodat de fietsers weer samen hun toertocht kunnen fietsen.