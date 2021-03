Wie verdient de eerste Zevenaarse jeugdlintjes?

GEM.ZEVENAAR – De gemeente Zevenaar is op zoek naar jongens en meisjes die een jeugdlintje verdienen. Met deze onderscheiding wil de gemeente aan jongeren hun waardering tonen en hen op een speciale manier bedanken voor hun bijdrage. “Ken jij een Zevenaarse jonge held die een voorbeeld is voor leeftijdgenoten en het verdient om in het zonnetje te worden gezet?” vraagt kinderburgemeester Jasmijn Braam. “Meld jouw held dan aan.”

“Het jeugdlintje is een onderscheiding voor jongeren die vrijwillig helpen aan een mooiere en betere samenleving”, zegt burgemeester Lucien van Riswijk. “Jaarlijks reik ik met veel genoegen lintjes uit aan inwoners die zich zeker 15 jaar vrijwillig hebben ingezet. Jongeren krijgen dus nooit zo’n lintje, terwijl ze wel bijzondere dingen doen. Ik ben er trots op dat onze kinderburgemeester dit nu in het leven roept en dat binnenkort de eerste jeugdlintjes worden uitgereikt.”

Iedereen kan een jongere, die niet ouder is dan 17 jaar en die woont in de gemeente Zevenaar, voordragen voor een jeugdlintje. Deze jonge held heeft zich belangeloos ingezet voor een ander, of heeft geholpen Zevenaar mooier te maken doordat hij/zij iets bijzonders heeft gedaan. Dit kan van alles zijn, zoals een buurmeisje dat een aantal keer per week een eenzame oudere bezoekt. Een neefje dat zorgt voor een ziek familielid. Of een leerling die vrijwilligerswerk bij een sportvereniging doet. Een nichtje dat een ‘heldendaad’ heeft verricht. Of een buurjongen die geld heeft ingezameld voor een goed doel. De voordracht mag niet bekend zijn bij de jongere.

Een jury, bestaande uit de burgemeester, de kinderburgemeester en een raadslid, beoordeelt de inzendingen en reikt de jeugdlintjes eind april uit. Bij de beoordeling van de inzendingen let de jury in ieder geval op de bijzonderheid van de prestatie en de voorbeeldfunctie naar andere jongeren. Afhankelijk van het aantal genomineerden en de bijzonderheid reikt de gemeente jaarlijks maximaal 5 lintjes uit. Een Zevenaarse jonge held voordragen voor een jeugdlintje? Dat kan tot en met 31 maart via zevenaar.nl/jeugdlintje.