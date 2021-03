Werkgroep Oranjebuurt Dieren roept buurtgenoten op regenwater vast te houden

DIEREN – Meer dan 25 huishoudens in de Oranjebuurt in Dieren hebben afgelopen jaar maatregelen getroffen om het regenwater op te vangen in de eigen tuin en daar te infiltreren. Ze namen deel aan een project van een buurtwerkgroep, die nauw samenwerkt met de gemeente Rheden. Hun regenwater stroomt niet meer via de goten en de regenpijp naar de riolering, maar wordt op hun eigen terrein gebruikt.

De werkgroep heeft vorige week in de wijk informatiefolders bezorgd met als doel buurtgenoten (bewoners van de Oranjebuurt) op te roepen mee te doen. De gemeente stelt de benodigde materialen beschikbaar. Het gaat om infiltratieputten, drainagebuizen en afvoerstenen. Het installeren moeten de bewoners zelf doen of laten doen. De werkgroep helpt bij het uitdelen van de materialen.

Een medewerker van de gemeente Rheden is graag bereid langs te komen om advies op maat te geven. Ook is het mogelijk een kijkje te nemen bij buurtgenoten die al maatregelen hebben getroffen.

Vasthouden van regenwater op eigen terrein gaat verdroging tegen en ontlast het rioolstelsel. Regenwater is ook prima te gebruiken om de tuin te sproeien. Op deze manier werken zij aan een duurzamer milieu. Wie belangstelling heeft, of vragen, kan contact opnemen met de werkgroep via afkoppelenregenwater@gmail.com of met Henk Aalbers via tel. 06-52883943.

rheden.nl/steenbreek