Walk en Talk online

REGIO – Helaas kunnen kan de Walk en Talk van Bibliotheek West-Achterhoek nog steeds niet fysiek doorgaan. Daarom is er op donderdag 25 maart van 10.00 tot 11.30 uur een informele online Walk&Talk om elkaar weer even te ontmoeten, bij te praten en samen koffie te drinken.

Het onderwerp van deze Walk&Talk is “werk zoeken via een uitzendbureau” en Marianne Arendsen, intercedent/recruiter bij Start People/Unique is de gastspreker. Vanuit haar ervaring deelt zij haar kennis en kunen haar vragen gesteld worden. Ze schetst de mogelijkheden en geeft wat tips. Deze bijeenkomst vindt in ongedwongen sfeer plaats.Deelname is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan door een mail te sturen aan m.luiten@bibliotheekwestachterhoek.nl of te bellen naar de klantenservice 0314-333445.