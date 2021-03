ROZENDAAL – Net als in 2017 en conform de landelijke trend is de VVD ook in Rozendaal de grootste partij geworden bij de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart. 457 Inwoners stemden op de partij van Mark Rutte. Dat is precies 1 stem meer dan tijdens de verkiezingen van 2017. D66 won terrein in Rozendaal. In 2017 kreeg deze partij 197 stemmen uit Rozendaal, dit jaar brachten 285 inwoners van Rozendaal een stem uit op de partij van Sigrid Kaag.

Nieuwkomer VOLT kon ook rekenen op stemmen van de Rozendalers, 47 inwoners steunden deze partij. Hetzelfde aantal stemmen kreeg de Partij voor de Dieren in Rozendaal.

De opkomst was evenals andere jaren hoog in Rozendaal. 95,9 procent van de stemgerechigden bracht een stem uit. Dat was een fractie hoger dan de 95,5 procent bij de vorige verkiezingen.