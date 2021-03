VVD ook in Doesburg de grootste partij

DOESBURG – Ook in de gemeente Doesburg gingen inwoners vorige week naar de stembus. 7068 Doesburgers wisten de weg naar de verschillende stemlokalen binnen de gemeente te vinden of brachten per post hun stem uit. Dit betekende een opkomst van 77,2 procent, een stukje minder dan 82,2 procent bij de verkiezingen in 2017.

VVD kwam, net als in 2017, als grootste partij uit de bus, 1366 inwoners stemden op de partij van Mark Rutte. D66 deed het ook in Doesburg goed. De partij behaalde 1066 stemmen in Doesburg, een stuk meer dan in 2017 toen de partij op 877 stemmen van Doesburg kon rekenen.