VVD ook in Brummen het grootst, D66 tweede partij

GEM. BRUMMEN – Ruim een kwart van de Brummense stemmers (25,67 procent) heeft in de Tweede Kamerverkiezingen een stem uitgebracht op de VVD. Tweede partij werd D66 met 14,49 procent van de stemmen. Dit is in lijn met de landelijke uitslag.

Deze percentages betekenen voor beide partijen winst. Bij de vorige verkiezingen in 2017 behaalde de VVD nog 23,13 procent van de stemmen en D66 12,08 procent.

Derde partij werd ook in Brummen de PVV, met 10,77 procent van de stemmen. Dit is minder dan in 2017, toen stemde 12,07 procent van de Brummense inwoners op deze partij. Het CDA, in 2017 met 12,38 procent nog tweede partij in Brummen, eindigt dit keer op de vierde plek met 9,63 procent van de stemmen.

Conform de landelijke trend zijn er ook in Brummen minder kiezers voor GroenLinks (van 8,33 naar 4,59 procent) en de SP (van 10,89 naar 6,70 procent). De PvdA leverde iets in en daalde van 7,76 naar 7,39 procent.

Forum voor Democratie daarentegen heeft dit jaar meer stemmen ontvangen en ging van 1,55 naar 4,14 procent. Ook de Partij voor de Dieren boekte iets winst en ging van 2,94 naar 3,77 procent van de stemmen.

Bij de nieuwkomers wist JA21 het best te presteren met 2,47 procent van de stemmen. Eén Brummense kiezer bracht een stem uit op U-Buntu.

In totaal zijn in de gemeente Brummen 13.783 stemmen uitgebracht, dat betekent dat 81 procent van de stemgerechtigden de gang naar het stembureau heeft gemaakt. 26 Stemmen moesten ongeldig worden verklaard, 21 inwoners stemden blanco.