vv Oeken blijft focussen op vrouwenvoetbal

BRUMMEN – Vrouwenvoetbal neemt bij vv Oeken in Brummen (Broek) al 50 jaar een belangrijke plek in. Niet alleen was vv Oeken actief vanaf het eerste moment dat een KNVB-competitie voor vrouwen werd gestart, Oeken-dames Floranne van den Broek en Mirte Roelvink schopten het zelfs tot betaald voetbal in het buitenland en het Nederlands Elftal. vv Oeken heeft de sterke ambitie om het vrouwenvoetbal op de kaart te blijven zetten.

Onder aanvoering van Eddy Vermaat en Claudia Mediati, beiden met een rijke historie in de Brummense club, wordt binnenkort het trainers- en leiderskader voor het meiden- en vrouwenvoetbal gepresenteerd. De club is trots dat nagenoeg alle vrijwilligers die de afgelopen seizoenen betrokken zijn geweest, hun inzet met enthousiasme doorzetten.

De club start het seizoen 21/22 met bijna een volledige lijn met volwaardige meidenteams, waarin veel bekende gezichten te zien zullen zijn. De teamindelingen worden op korte termijn bekend gemaakt. Ook het toekomstperspectief ziet er goed uit. Met een stevige bezetting van de MO19 verwachten vv Oeken een groot deel van deze groep klaar te kunnen stomen voor het seizoen 22/23: een hernieuwde start van een zelfstandige Vrouwen 1.

Vrouwen 30+

Het afgelopen seizoen nam Raffaela Oosting het initiatief om met haar voormalige teamgenoten 30+-damesvoetbal op te starten. Veel oud-speelsters startten en al snel stond er een enorme groep (foto). Onder leiding van Chris Dix, oud-trainer van de Dames, wordt er 1 keer per week getraind en wordt deelgenomen aan een 7 tegen 7 competitie.

Meer informatie over het vrouwenvoetbal bij vv Oeken is verkrijgbaar bij Eddy Vermaat, tel. 06-22206233, bij Claudia Mediati, tel. 06-272 46 982 of via meiden@oeken.nl.