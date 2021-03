Viering 75+1 jaar Bevrijding in Beekbergen afgelast

BEEKBERGEN – Het bestuur en de werkgroep van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen hebben, met heel veel pijn in het hart, besloten dat de geplande festiviteiten in het kader van de Viering 75+1 jaar Vrijheid vanwege het coronavirus ook dit jaar niet door kunnen gaan. “We beseffen dat dit een harde klap zal zijn voor allen die betrokken zijn geweest bij het opzetten en uitvoeren van de vele goede ideeën en plannen voor deze viering, doch er rest ons helaas geen andere keuze dan realistisch te zijn”, laten ze weten.

Het bestuur zal binnen de richtlijnen die in mei van dit jaar gelden, kijken naar de mogelijkheden om op gepaste wijze invulling te geven aan de jaarlijkse 4 mei Herdenking en festiviteiten op 5 mei, zoals de Bevrijdingsvuur-estafette.