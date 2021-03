Verwaarloosd mobilisatiecomplex in vijf jaar groen bedrijvenpark

LOENEN – Bij gelegenheid van het eerste lustrum van het bedrijvenpark Veldhuizen heeft Zesruit BV een boekwerk samengesteld. Met veel informatie en fraaie foto’s van vroeger en nu krijgt de lezer een goede indruk van de grote verandering van het mobilisatiecomplex, gebouwd in 1955, naar het groenste bedrijvenpark van Nederland. Een aantal Loenense ondernemers vond hier een geschikte bedrijfsruimte.

Het Loenense Mobilisatiecomplex is een van de ruim honderd complexen, die tussen de jaren 1951 en 1961 werden gebouwd. Nederland besloot al in het begin van de Koude Oorlog dat het leger moest bestaan uit een deel parate en een deel mobilisatie-eenheden. Probleem was wel dat er op dat moment veel te weinig kazernes en opslagruimten waren. Daarom werd er in de vijftiger jaren in snel tempo een aantal nieuwe kazernes gebouwd voor de parate eenheden. Voor de mobilisatie-eenheden kwamen er ruim honderd grote en kleine magazijncomplexen. Hier werden voertuigen, uitrusting, bewapening, munitie en andere benodigdheden opgeslagen.

Een mobilisatiecomplex was een opslagplaats voor militaire voertuigen en materieel. Deze complexen waren allen hetzelfde opgezet. Een complex betond meestal uit werkplaatsen voor de wiel- en rupsvoertuigen en algemeen materiaal, opslagplaatsen voor materieel en voertuigen, een munitiebunker en wapenkamers, klimaatkamer voor verbindingsmateriaal en een poortgebouw. De opslag in de loodsen was zoals men dat van de landmacht gewend is: strak geregeld in diverse voorschriften. Dit was nodig, want in tijden van paniek moest een hele eenheid binnen korte tijd volledig bepakt en bezakt de poort kunnen verlaten richting slagveld. Op een complex stonden meestal complete eenheden op compagnieniveau opgeslagen. Hoewel het complex er ‘slapend’ uit kon zien, werden achter de deuren van de loodsen alle opgeslagen goederen volgens een straks schema onderhouden.

Tussen 1950 en 1990 waren de complexen in bedrijf. Daarna werd alles anders. Hele mobilisatiecomplexen ging op de schop. Veel complexen gingen er dicht en van het materieel werd afscheid genomen.

Natuurontwikkeling

Sinds 2011 is het complex Veldhuizen, bestaande uit zestien loodsen, niet meer in de handen van de Nederlandse staat. Defensie is sinds 2000 niet meer op het terrein te vinden. Voordat het in 2001 uiteindelijk in de verkoop ging, hebben er verschillende anti-krakers gezeten. In 2015 is de ontwikkeling van bedrijvenpark Veldhuizen van start gegaan. De grondleggers waren Willem Goudkuil en Monique van Oorspronk.

Sinds enkele jaren is Veldhuizen in het bezit van Zesruit BV. De leiding van Zesruit is in handen van de broers Max en Job van Oorspronk. Het complex is, sinds het in particuliere handen is, omgetoverd tot een succesvol bedrijvenpark. In de loodsen zijn verschillende bedrijven en organisaties te vinden. In totaal zijn er nu 50 huurders en werken er 120 mensen, waarvan 80 procent uit de nabije omgeving van het complex komt.

Max van Oorspronk is in de opzet geslaagd om van Veldhuizen ‘het groenst bedrijvenpark van Nederland’ te maken. Hij regelde veel met een jachtopziener en ecoloog. Op het terrein huizen (vrijwillig) drie reeën. Er zijn plannen voor verdere natuurontwikkeling. De blusvijver wordt aangepast, inheemse boomsoorten geplant en bloemenmengels ingezaaid. De Japanse duizendknoop wordt bestreden. Ook wordt het terrein zelfvoorzienend gemaakt in elektriciteitsbehoefte door zonnepanelen op de daken van de loodsen te plaatsen.