Vernieuwingen in en rondom Protestantse Kerk Klarenbeek

KLARENBEEK – De klus is geklaard. De vernieuwingen van de kerk en terrein van de Protestantse Kerk aan de Woudweg in Klarenbeek zijn afgerond. Het heeft enige tijd in beslag genomen, maar het resultaat mag er zijn. Het witte kerkje komt door de beplanting en aanleg goed tot zijn recht. De Kerkenraad mag met recht tevreden zijn over hetgeen is gerealiseerd.

Wie nu aan komt rijden op de Woudweg ziet een keurig met paaltjes geordende parkeerplaats, omgeven door gazon, bomen en heesters en hier daar wat ornamenten. Ook kwam er in ‘t Achterhuus een nieuwe keuken, voorzien van een koffiecorner en een oven. Er werd ook een nieuwe geluidinstallatie geplaatst. Tevens werd de kerk aangesloten op glasvezel-internet.

Om dit alles rond te krijgen was er vooraf veel werk te doen. Zo moesten de afvoerbuizen en bedrading vernieuwd worden. Er was ook nog werk te doen aan ongediertebestrijding in de kapconstructie van de kerk en de oude keuken moest worden gesloopt. Dit alles vergde vele uren werk van de vrijwilligers. Er was een goede samenwerking tussen de vrijwilligers en de medewerkers van de bedrijven die voor de Kerkenraad hebben gewerkt.

Er is tevens een duidelijke tuinafscheiding gekomen met het naastgelegen voormalige dorpshuis Ons Gebouw, dat verkocht is. Dit is ook het geval met de voormalige pastorie, die een andere eigenaar heeft gekregen.

De tuin rondom de kerk ziet er prachtig uit, maar moet nu ook onderhouden worden. In koppels wil men nu aan het werk in de tuin en schoonmaken van de kerk. Iedere vrijdag is men er nu bezig vanaf 9.00 uur. Mannen en vrouwen kunnen naar ‘t Achterhuus komen om de handen uit de mouwen te steken. Er wordt gewerkt tot 12.00 uur. Er worden nog krachten gevraagd om mee te doen. Vrijwilligers bepalen zelf hoe vaak en hoe lang ze willen komen. Voor materiaal wordt gezorgd. Vooraf opgeven is wel gewenst.

Foto: Martien Kobussen