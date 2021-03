Velpse man slachtoffer van babbeltruc

VELP – Een oudere man uit Velp is het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Hij werd op 2 december gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. De beller was zo overtuigend dat hij bankgegevens van het slachtoffer wist te achterhalen. Diezelfde avond is er een flink bedrag gepind bij een bankautomaat aan de Molenstraat in Nijmegen. Van het pinnen zijn beelden beschikbaar die te zien zijn op www.politie.nl. Mensen die tips hebben over de dader, kunnen contact opnemen met de politie via de opsporingslijn 0800-6070.

