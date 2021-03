Tuin van de Oude Jan weer op orde

VELP – Net als vele andere vrijwilligers, hebben Ravi, Philine en Isis zaterdag 20 maart de handen uit de mouwen gestoken in de tuin van de Oude Jan in Velp. Vorig jaar is het plantsoen opgeknapt en heeft een grote groep mensen zich aangemeld om te gaan zorgen van het onderhoud. Er werd zaterdag flink onkruid gewied, waarbij het gereedschap beschikbaar werd gesteld door de Stichting Vrienden van de Oude Jan. Met koffie, thee en koekjes werd het een gezellige ochtend, waarin veel werk is verzet. “Het is mooi om te zien hoe betrokken de buurtbewoners zijn. Sommigen zien het plantsoen als hun voortuin”, zegt voorzitter Martin Idema van de stichting. “De tuin is nu ook ingericht om, als het straks weer mag, plaats te bieden aan buitenactiviteiten.”

Foto: Han Uenk