Traumaheli landt in Ellecom

ELLECOM – Een traumahelikopter maakte maandagmiddag 1 maart een landing bij de A348 in Ellecom voor medische assistentie. Een 42-jarige fietser was ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Jo Spierlaan in Zutphen. De man werd per ambulance met spoed naar de A348 gebracht, waar de heli hem op stond te wachten. Tussen de afrit- en oprit bij de Ellecomsedijk is ruimte waar de helikopter kan landen. Na eerste hulp is de man met spoed overgebracht naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen.

Foto: Persbureau Heitink