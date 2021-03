Tamara uit Eerbeek brengt lotgenoten NAH bij elkaar

EERBEEK – Na een val van de trap veranderde het leven van Tamara Neeft uit Eerbeek voorgoed. Ze heeft moeten leren leven met de gevolgen van een flinke hersenkneuzing. Om in contact te komen met lotgenoten met Niet Aangeboren Hersenletsel, startte zij in Apeldoorn de NAH Ontmoetingsochtend.

Tien jaar geleden viel Tamara (nu 39) op haar werk van de trap. “Ik rolde helemaal van boven naar beneden, waar ik met mijn hoofd op het beton klapte. Ik bleek een hersenkneuzing te hebben, met alle gevolgen van dien.” Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), luidde de diagnose. Tamara zal de rest van haar leven last hebben van die klap. “Ik heb de hele dag hoofdpijn, wat door extra prikkels kan overslaan in migraine. Ik heb een slecht geheugen en kan me moeilijk concentreren.” Aan de buitenkant zie je niets aan Tamara. De problemen die ze had met lopen zijn zo goed als weg en ze praat inmiddels weer honderduit. “Ik heb trucjes om mijn beperking te verbergen en ben altijd vrolijk. Maar dat kost allemaal vreselijk veel energie, dus meestal is mijn dag ook wel voorbij als de kinderen naar bed gaan.”

Zeker in het begin, toen Tamara meer wilde weten over haar NAH, liep ze tegen onwetendheid aan. “Ik kon weinig informatie vinden en al helemaal geen lotgenoten in de buurt. Terwijl ik daar wel heel erg behoefte aan had. Bij MEE Veluwe kreeg ik hulp en toen heb ik zelf NAH ontmoetingsochtenden opgezet voor mensen met een (niet) aangeboren hersenletsel. Het is er prikkelarm, dus zo stil mogelijk en geen felle lampen”, legt Tamara uit. “Verder is het gewoon een gezellige ontmoetingsochtend met heel verschillende mensen in allerlei leeftijden. Het is fijn om met lotgenoten ervaringen en tips uit te wisselen, maar ook gewoon lekker om even de deur uit te zijn. Een bezoek aan een café of de bioscoop is voor mensen met NAH meestal niet te doen, dus deze bijeenkomst is ook gewoon een gezellig uitje. Soms gaat het nergens over, soms ontstaan er ook heel mooie gesprekken. Maar niets zeggen en alleen luisteren is ook goed.” In de toekomst hoopt Tamara sprekers uit te kunnen nodigen, ze heeft budget aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn.

Juist omdat er in de omgeving zo weinig te doen is voor mensen met NAH, wil Tamara ook hier in de regio aandacht vragen voor de ontmoetingsochtenden. “Ik weet dat er in Eerbeek wat mensen zijn die belangstelling hebben, er is ook wel een iemand uit Dieren geweest, maar we hebben zelfs bezoekers gehad uit Kampen en Raalte.”

Omdat mensen met NAH tot een kwetsbare doelgroep behoren, mag de koffieochtend ook tijdens de lockdown doorgaan. Op maandag 8 maart is de eerstvolgende editie en Tamara kan niet wachten. “De laatste bijeenkomst is alweer maanden geleden. Sindsdien heb ik een enkele keer buiten afgesproken met wat vaste bezoekers, maar verder is er weinig contact. Videobellen is voor ons, door alle prikkels van beeld en geluid, niet te doen. Zeker voor nieuwe mensen is het belangrijk dat we weer gewoon kunnen samenkomen, al is dat in een grote kring op anderhalve meter afstand niet ideaal.”

Iedereen met (N)AH kan zich aansluiten. “Een begeleider meenemen is geen probleem en je kunt tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen en gaan wanneer je wil”, legt Tamara uit. “We vinden het altijd leuk als er nieuwe mensen komen!”

De NAH Ontmoetingsochtend is elke tweede maandag van de maand, van 10.00 en 12.00 uur. Normaal gesproken zijn de bijeenkomsten in Ontmoetingscentrum +Punt Gentiaan aan de Gentiaanstraat, maar in verband met corona is de bijeenkomst van 8 maart verplaatst naar Het Vogelnest aan de Spreeuwenweg 1a in Apeldoorn Zuid. Deelname is gratis en aanmelding niet nodig. Wie vragen heeft, kan vooraf wel contact opnemen met Tamara via tammie1981@hotmail.com of met Stephan via tel. 06-20350702.