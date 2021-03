Studenten vernieuwen groen dak

VELP – Studenten Watermanagement aan Helicon MBO Velp houden zich al tijdens hun studie bezig met praktijkopdrachten. Zo wordt in het kader van klimaatadaptatie gewerkt aan vervanging en verbetering van het groene dak boven de entree van het schoolgebouw.

We moeten ons aanpassen aan de klimaatverandering en gevolgen als overstroomde rivieren en steden door hevige regenbuien, instabiele dijken door extreme hoogte of toenemende hitte. Hittestress en teveel water in steden kan bijvoorbeeld worden opgelost door aanleg van groene daken. Zo levert ook het groene dak van Helicon een bijdrage en vormt daarnaast een mooie praktijkopdracht voor de studenten. Docent Joost Koks: “Onze studenten zijn in alle fasen in de totstandkoming van het nieuwe groene dak verantwoordelijk. Zij overwegen mogelijkheden, maken keuzes, doen een voorstel met begroting en plaatsen het dak ook daadwerkelijk op de school. De school fungeert als opdrachtgever.”

Studenten aan de opleiding Watermanagement houden zich bezig met klimaatadaptatie in de 21e eeuw. Door tijdens hun studie praktijkopdrachten uit te voeren, zijn zij goed voorbereid op uitdagingen binnen het werkveld. Naast het vervangen van het dak is het project ‘Herinrichting waterlopen’ hier een goed voorbeeld van. Het watersysteem wordt zo ingericht dat water lokaal wordt vastgehouden op (hoge) zandgronden en tegelijkertijd wordt daar gekeken of de biodiversiteit kan worden vergroot. Ook werken de studenten aan waterzuivering met behulp van planten, klimaatdijken bouwen of het plaatsen van regentonnen op het eigen terrein.

Foto: Studenten Etiënne Dorsman en Piet Hak op het dak voor een check