Studenten starten crowdfunding voor Velps café

VELP – Velpse studenten hebben de handen ineengeslagen om Café d’Oranjeboom in Velp te steunen. Sinds de lockdown gaat het vaak niet zo goed met ondernemers en studenten, zo merkte ook het Heerendispuut Conventus uit Velp. Als studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn ze al jaren kind aan huis bij het café. “Naast een koud glas bier kunnen we er ook altijd terecht voor een luisterend oor of voor een schop onder onze kont, als er een deadline moet worden gehaald. Rob en Pauline staan altijd voor ons klaar”, aldus Florian, de Praeses van Conventus.

Normaal gesproken heeft het dispuut een agenda bomvol sociale activiteiten. Dit loopt uiteen van samen eten en borrelen tot werkdagen en zeilweekenden. Daarnaast hielpen ze elkaar regelmatig met de studie en richtten ze hun dispuutshuis vaak in als huiswerklokaal. Door de strenge maatregelen kan dat allemaal niet meer. “De maatregelen zijn noodzakelijk, dat begrijpen we heel goed. Toch is het soms best weleens lastig om een hele week op je studentenkamer les te volgen zonder sociaal contact”, aldus Florian.

Kleine ondernemingen hebben het echter nog zwaarder. Naast sociaal contact missen de ondernemers plots ook hun voornaamste bron van inkomsten, terwijl de vaste lasten gewoon door blijven lopen. Een van deze kleine ondernemers is Rob Pluim, eigenaar van Café d’Oranjeboom in Velp. Toen de horeca dicht moest, was het opeens stil in zijn café. “Eerst dachten we dat het allemaal wel mee zou vallen en dat we snel weer open konden. Inmiddels is de horeca al bijna een half jaar dicht. De schulden stapelen zich op”, vertelt Rob.

Volgens de mannen van Conventus is het tijd voor actie. Ze slaan samen met studentenvereniging Quercus de handen ineen om café d’ Oranjeboom te steunen. Rob is erg blij met de actie. “Ik ben waanzinnig dankbaar dat er ook in slechte tijden mensen zijn die voor je klaarstaan. Het idee dat we samen sterk staan is me net zo waardevol als financiële steun.” Het ondersteunen van de actie kan via www.whydonate.nl/fundraising/oranjeboom.

Foto: Abel Chacon

Foto: Van links naar rechts: Laurens van Helten, Jochem Pluim, Marijn Nobre Henriques, Rob Pluim (eigenaar d’Oranjeboom), Rudolf Six en Florian van der Greef.