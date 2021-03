Sporen van otter aangetroffen bij Apeldoorns Kanaal

EERBEEK – Bij het Apeldoorns Kanaal in de buurt van Eerbeek zijn verse sporen aangetroffen van een otter. Jamie Lebbink uit Laag-Soeren kwam het dier op het spoor. Hij is blij met de mogelijke vestiging van het dier bij het Apeldoorns kanaal, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over de veiligheid van het zeldzame dier.

Het was de aangereden mannelijke otter in september 2020 die Lebbink aanleiding gaf om te gaan zoeken naar otters bij het Apeldoorns Kanaal. Lebbink is educatief boswachter en betrokken als vrijwilliger bij de Zoogdiervereniging en bij ARK Natuurontwikkeling, beide organisaties monitoren al jaren nauwlettend de activiteit van otters in de regio.

“Toen september vorig jaar een otter werd aangereden bij de Soerense brug besloten wij te gaan monitoren bij het Apeldoornse Kanaal, we gingen struinen langs het kanaal, op zoek naar sporen van otters”, vertelt Lebbink. “We zochten naar ‘spraints’”, legt hij uit. “Spraints zijn de uitwerpselen van otters. Otters gebruiken dit als communicatiemiddel voor de voortplanting.”

Lebbink hoefde niet lang te zoeken voordat hij sporen van een otter aantrof. “We hebben vrij snel activiteit gevonden. Gedurende een langere periode werden er sporen aangetroffen van een otter. Aan de continuïteit te zien konden we concluderen dat de aanwezigheid van de otter niet eenmalig was.” De regelmatige vondst van spraints waren een aanwijzing dat de otter niet alleen door het gebied zwierf, maar dat hij of zij er misschien zelfs zijn intrek had genomen. Om meer aanwijzingen te vinden werden er zandplaatjes gemaakt. “Het zand onder de Brummense brug werd helemaal egaal gemaakt in de hoop dat de otter zijn pootafdrukken achter zou laten.” Toen Lebbink en zijn collega’s terugkwamen deden zij een verrassende ontdekking. “De otter bleek niet alleen te zijn.” Naast de sporen van een volwassen otter werden er kleine sporen gevonden die hoogstwaarschijnlijk van een jonge otter zijn. Ook in de ontlasting werden aanwijzingen gevonden dat er twee verschillende otters in het gebied actief waren.

“Jonge otters eten graag rivierkreeftjes en die vonden wij in de ontlasting. Andere ontlasting leek eerder afkomstig van een volwassen otter. We denken dat het om een moeder otter en een jong gaat. De vader zou de aangereden otter van afgelopen september kunnen zijn.”

Om meer te weten te komen over de otters is er ontlasting verzameld dat wordt op DNA onderzocht. Aan het einde van het jaar hoopt Lebbink meer informatie te krijgen over de otters, maar alles wijst er op dat er een stel otters zijn intrek heeft genomen bij Apeldoorns Kanaal. Dat otters het Apeldoorns Kanaal als leefgebied hebben gekozen is goed nieuws volgens Lebbink. “Het is een teken dat het de goede kant op gaat met de waterkwaliteit.”

Hoewel Lebbink ontzettend blij is met de terugkeer van de otters maakt hij zich ook grote zorgen over de veiligheid van de dieren. De drukke weg langs het kanaal vormt een groot gevaar voor otters en andere waterdieren. “We moeten zorgen dat waterdieren in het water blijven. Op sommige plekken zitten al waterrasters, maar het is ook belangrijk dat, als die bij werkzaamheden worden verwijderd, ze nadien ook weer worden teruggeplaatst. Want ondanks dat de otter vorig jaar van de rode lijst gehaald is, moeten we nog steeds zorgen dat het dier hier ook blijft.”

De komende maanden gaan de Zoogdiervereniging en ARK Natuurontwikkeling, de knelpunten van het Apeldoorns Kanaal in kaart brengen. “We willen de gemeente en provincie laten zien waar de dieren oversteken. Want dit kan gevaar opleveren voor mens en dier. We willen de gemeente wakker schudden om er iets aan te doen.”

Dat de dieren de weg oversteken, bleek onlangs toen Lebbink op een nieuwe plek sporen van de otter aantrof. “In de visvijver in Dieren Noord-Oost heb ik verschillende spraints gevonden. Mijn onderbuikgevoel zei: ‘ga er eens kijken’, en het klopte. Dat was echt de kers op de taart.”

Foto: De otter gespot door een wildcamera

Foto 2: Gevonden spraint van de otter