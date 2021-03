Speurtocht bij VV Dieren

DIEREN – Zaterdagochtend 20 maart houdt voetbalvereniging Dieren een speurtocht voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Niet alleen de eigen vv Dieren-pupillen, maar ook kinderen uit Dieren die geen lid zijn van de voetbalclub, kunnen hieraan meedoen. Iedereen kan zelf een team samenstellen, bestaande uit 4 of 5 kinderen, met een begeleider. Aanmelden kan via info@vvdieren.nl of via de website vwww.vvdieren. Na de aanmelding ontvangt elk team een bevestiging. De speurtocht start om 10.30 uur op de parkeerplaats aan de Kolonieweg bij het clubgebouw van vv Dieren, waarna de groepjes om de paar minuten vertrekken. De speurtocht is tussen de 5 en 6 kilometer lang en eindigt ook weer bij vv Dieren op de Kolonieweg.