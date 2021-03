Speciale clubrit voor leden Last Gear

EERBEEK – De toertochtcommissie van Last Gear heeft zondag 14 maart voor een succesvolle mountainbikebeleving gezorgd. Er stond voor de leden een coronaproof clubrit op het programma, als alternatief voor de toertocht die weer niet door kon gaan.

Ruim 70 leden hadden zich aangemeld om alleen of in duo’s te fietsen. Alle deelnemers kregen vooraf informatie over de rit en de coronaregels thuisbezorgd, samen met een bidon, gevuld met sportvoeding gesponsord door Bike Totaal Wolters uit Klarenbeek, BYE sportvoeding en Drukkerij van Hierden. De routes van 30, 50 of 70 kilometer lang werden digitaal toegestuurd en konden met gps gevolgd worden. Starten kon de hele dag vanaf een zelfgekozen locatie. Contact houden met andere deelnemers verliep via een groepsapp, waarin ervaringen, foto’s en filmpjes werden gedeeld.

Onderweg kwamen alle deelnemers langs Bike&Eat, waar koffie-to-go werd aangeboden. Bike&Eat stond ook garant voor een mooi prijzenpakket. De deelnemers werden uitgedaagd om onderweg foto’s en filmpjes te maken van hun belevenissen en die te delen met de andere deelnemers in de groepsapp. De drie leukste inzendingen werden beloond met mooie prijzen. Voor de deelnemende jeugdleden was er ook drinken met wat lekkers onderweg en een vaantje als aandenken.