Social Media Challenge voor Doesburger ondernemers

DOESBURG – De gemeente Doesburg, Stichting Centrum Belang Doesburg en Achterhoek Toerisme geven op 30 maart samen met Hanzesteden Marketing de aftrap van een social media challenge voor vrijetijdsondernemers in Doesburg. De challenge duurt een maand en heeft al doel dat de stad juist in coronatijd haar online gastvrijheid voor bezoekers te versterken, evenals de social media-kennis van ondernemers te versterken.

Alle deelnemers aan de challenge krijgen een maand lang dagelijks een mini-opdracht in hun mail waarmee ze direct aan de slag kunnen. Hierbij krijgen zij tips voor meer interactie op Facebook, Instagram en Google Mijn Bedrijf, acties waarmee ze elkaar kunnen steunen en met originele content-inspiratie. Zo houden ze contact met hun klanten en gasten, wordt het Hanzeverhaal steeds bekender en kan het meer omzet opleveren.

Dinsdag 30 maart vindt tussen 19.30 en 21.30 uur de online kick off plaats. Social media expert Hester Timmerman deelt tijdens een interactieve workshop haar kennis. Archeoloog en adviseur van gemeente Doesburg Michel Groothedde vertelt Doesburgse Hanzeverhalen. Stadspromotor Harry van den Broek geeft een update over de activiteiten van Achterhoek Toerisme in Doesburg. Alle deelnemers kunnen vragen stellen over de opzet van de challenge, die de dag erna begint.

Op de website marketingoost.nl/nl/hanze-challenges staat meer informatie over het programma. Online aanmelden voor de kick-off op 30 maart en de challenge is gratis, maar wel verplicht. Deelname is geschikt voor zowel ondernemers met basiskennis van social media als social media-experts.