Snellere hulp bij financiële problemen

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden wil inwoners van betalingsachterstanden graag tijdig helpen. Daarom krijgen inwoners die dit betreft een e-mail of brief waarin hen hulp wordt aangeboden.

Gemeente Rheden werkt al bijna twee jaar samen met zorgverzekeraars, verhuurders en energie- en waterleveranciers om snel hulp te bieden aan inwoners bij financiële problemen. In een nieuwe wet is nu geregeld dat uitwisseling van gegevens over betaalachterstanden tussen gemeenten en schuldeisers is toegestaan. Sterker nog: gemeenten zijn verplicht contact te zoeken met inwoners als ze signalen over schulden krijgen. Hierdoor kan de gemeente inwoners met betalingsachterstanden sneller helpen.

Op dit moment vragen mensen met betalingsproblemen gemiddeld pas na vijf jaar om hulp. Dan hebben ze gemiddeld 14 schuldeisers en 40.000 euro schuld.

Hoe eerder actie wordt ondernomen, hoe sneller problemen kunnen worden opgelost. Ook kan voorkomen worden dat mensen bijvoorbeeld uit hun huis gezet worden of dat energie wordt afgesloten.

Gemeente Rheden wil mensen graag helpen om grip te krijgen op hun financiën en biedt hulp bij geldzorgen. Inwoners worden persoonlijk benaderd of ontvangen een e-mail of brief. Wie geen bericht heeft ontvangen, maar toch met vragen of zorgen zit, kan terecht op www.rheden.nl/geldzorgen. Ook kunnen zij contact opnemen via tel. 026 – 4976911 of schuldhulp@rheden.nl.