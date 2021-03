Snelheidscontrole op de Posbank

RHEDEN – Team Verkeer Oost Nederland van de politie heeft zondag 7 maart een snelheidscontrole gehouden op de Posbank in Rheden. Van de 1300 passanten drukten 183 het gaspedaal te ver in. De hoogst gemeten snelheid was 95 kilometer per uur. In verband met regelmatige klachten over het rijgedrag van bezoekers aan de Posbank, gaan deze controles de komende tijd vaker voorkomen, meldt de politie op Facebook.