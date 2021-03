Scouting zoekt leden

DIEREN – De bevers, de jongste speltak van Scouting Dieren, is op zoek naar nieuwe leden. “Ben jij tussen de 5 en 7 jaar oud en speel jij graag buiten? Dan ben je van harte welkom om een keer te komen kijken. Je leert om vuur te maken, we spelen spelletjes, knutselen en leren graag dingen over de natuur”, aldus de vereniging. Kijken kan op zaterdag 6 maart, 20 maart en 3 april van 9.30 tot 11.00 uur. Aanmelden kan via bevers@scoutingdieren.nl of door te chatten naar @beversscoutingdieren op Instagram of @beversscoutingdieren op Facebook.