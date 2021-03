Roofvogeltuin Havikshof weer open

KLARENBEEK = Komen weekend, zaterdag 3 en zondag 4 april, is de Roofvogeltuin De Havikshof aan de Oudhuizerstraat 36a in Klarenbeek weer open. Nadien iedere zaterdag- en zondagmiddag. Het openingsweekend valt gelijk met Pasen. Ook op Tweede Paasdag, maandag 5 april, is de tuin in de middag geopend.

Tjipke en Annie Zuidema houden zich strikt aan de coronaregels. Voor bezoek vragen zij telefonisch of per mail een afspraak te maken via tel. 055-301 2798 of a.zuidema@hotmail.nl. Vanwege deze maatregelen is het, indien gewenst, ook mogelijk om door de week een afspraak te maken. Openingstijden zijn van 13.00 tot 16.30 uur.

www.havikshof.nl